Privacyorganisatie dient klacht in over manier waarop apps data verzamelen

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Franse privacytoezichthouder klachten ingediend over drie populaire mobile apps en de manier waarop ze persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen. Dat gebeurt volgens noyb op illegale wijze die in strijd met Europese privacywetgeving is. Het gaat om MyFitnessPal, de app van de grote Franse elektronicaketen Fnac en SeLoger, de Franse tegenhanger van Funda. De apps hebben bij elkaar vele miljoenen gebruikers.

Zodra de apps zijn geïnstalleerd en geopend beginnen ze meteen met het verzamelen en delen van persoonlijke data van gebruikers, aldus de klacht van noyb, dat is opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems. De verzamelde data bestaat uit Googles unieke advertentie-ID (AdID), model en merk van de telefoon en ip-adres, dat met derde partijen wordt gedeeld. Dergelijk dataverzameling maakt het mogelijk om gebruikers te profileren en hen gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Onder de ePrivacy Verordening is toegang of opslag van data op de apparatuur van gebruikers alleen toegestaan als gebruikers vrije, geïnformeerde, gerichte en uitdrukkelijke toestemming geven, stelt noyb. Twee van de drie apps vragen helemaal niet om toestemming en de derde app toont wel een pop-up dat in theorie gebruikers de keuze geeft om hun toestemming niet te geven. In werkelijkheid worden gegevens meteen al verstuurd.

Informatie zoals het AdID is uniek en gekoppeld aan het toestel van de gebruiker en laat adverteerders en andere derde partijen gebruikers ook in de toekomst volgen. De klacht tegen de drie apps is een eerste stap in een breder onderzoek naar de manier waarop mobiele apps omgaan met de data van hun gebruikers. Noyb spreekt van een breder probleem. "Hoewel deze apps vaak miljoenen gebruikers hebben, doen ze geen moeite om aan Europese privacywetgeving te voldoen, maar delen privédata met derde partijen om aan de gegevens van hun gebruikers te verdienen."

Noyb heeft de Franse privacytoezichthouder nu gevraagd om MyFitnessPal, Fnac en SeLoger te dwingen de onrechtmatig verwerkte gegevens te verwijderen. Gezien de impact van de dataverwerking wil de privacystichting ook dat er een boete wordt opgelegd. Noyb werkt op dit moment aan klachten tegen andere appbedrijven, om zo het illegaal delen van gebruikersgegevens tegen te gaan.