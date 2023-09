'Witte Huis wil dat landen zich uitspreken tegen betalen losgeld bij ransomware'

Het Witte Huis wil dat landen zich in het openbaar uitspreken tegen het betalen van losgeld bij ransomware-aanvallen. Volgende maand zullen de 47 landen die deelnemen aan het International Counter Ransomware Initiative (CRI) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Washington door de Amerikaanse autoriteiten worden opgeroepen om een gezamenlijke verklaring hierover te ondertekenen. Dat meldt The Record op basis van bronnen.

Het CRI richt zich op het breed aanpakken van ransomware. Het gaat dan om het tegengaan van het witwassen van losgeldbetalingen, het verstoren van ransomware-operaties en betere samenwerking tussen opsporingsdiensten. Daarnaast wordt diplomatie toegepast om landen aan te pakken die ransomwaregroepen binnen hun landsgrenzen ongemoeid laten.

Jaarlijks komen de landen bijeen in Washington. Dit jaar gebeurt dat op 31 oktober. Mogelijk wil het Witte Huis al voor deze datum de gezamenlijke verklaring uitgeven, maar het is onbekend of dit kan worden gehaald. De verklaring geldt alleen voor de deelnemende overheden, niet voor bedrijven of andere organisaties.

KNVB

Deze week ontstond de nodige ophef over het feit dat de KNVB losgeld betaalde om te voorkomen dat een ransomwaregroep gestolen gegevens zou publiceren. "We vinden het positief dat de KNVB zo open is over het feit dat ze zijn gehackt. Maar nu ontstaat het beeld ‘het is goed dat ze betalen’ en dat keur ik af. Niét doen!", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, tegenover NRC.

Wolfsen voegt toe dat de toezichthouder herhaaldelijk heeft gezien dat afspraken werden gemaakt, bedrijven dachten dat het opgelost was, en gegevens toch gewoon op internet verschenen. "Dan ben je twee keer slachtoffer." De AP-voorzitter zegt te snappen dat er ook uitzonderingen zijn en er samen met politie een afweging wordt gemaakt waarbij er een andere uitkomst is. "Maar het uitgangspunt is: geen zaken doen met criminelen."