ChristenUnie voor zorgplicht tegen 'online bagger', tegen Europees BSN

De ChristenUnie heeft vandaag het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd en wil dat er voor digitale platforms een zorgplicht tegen 'online bagger' komt. Een Europees Burgerservicenummer (BSN) komt er niet. Daarnaast wordt de Autoriteit Persoonsgegevens uitgebreid tot een toezichthouder voor Digitale Veiligheid en mag de AVG geen onnodig obstakel zijn.

Het concept-verkiezingsprogramma heeft als onderwerp 'Nieuwe Verbondenheid' en bevat onder andere een hoofdstuk over de digitale rechtsstaat. "We zijn gezegend met prachtige technische mogelijkheden, die hele nieuwe vormen van verbondenheid mogelijk maken. Maar het lijkt soms wel alsof de rechtsstaat niet geldt in de digitale wereld", aldus de ChristenUnie. De partij wil dat de overheid een grotere rol gaat nemen bij de regulering van Big Tech-spelers.

Zo moet er een zorgplicht tegen 'online bagger' komen. "Veel communicatie en informatie verloopt via digitale platforms. Dat biedt vrijheid. Maar onze democratische rechtsstaat kan ook worden bedreigd door desinformatie of bedreigingen. Er komt daarom een stevige Europese zorgplicht voor digitale platforms en hostingbedrijven om hier tegen op te treden wanneer dit op hun platforms plaatsvindt. Uitgangspunt is hierbij dat wat in de fysieke wereld niet is toegestaan, ook digitaal niet is toegestaan."

De ChristenUnie is ook tegen een surveillancestaat. "Het is onwenselijk een veiligere samenleving te maken die vooral leunt op sterke inzet van digitale surveillance. De samenleving is gebaat bij veiligheid die ontstaat in medemenselijkheid. We zoeken weerbaarheid uiteindelijk in de publieke moraal die blijft bestaan wanneer de veiligheidscamera uitvalt. We zijn daarom terughoudend bij het inzetten van digitale surveillancesystemen."

Waakhond Digitale Veiligheid

De partij vindt ook dat er beter toezicht nodig is op wat bedrijven en overheden met de gegevens van burgers doen en welke algoritmes en technieken ze inzetten. "De Autoriteit Persoonsgegevens wordt daarom uitgebreid tot een sterke toezichthouder voor Digitale Veiligheid, met voldoende technische kennis en middelen om ons digitaal te beschermen. Daarbij is specifiek aandacht voor de bescherming van kinderen", aldus het programma.

Ook moet er strenger worden gecontroleerd op de leeftijdsgrens van 16 jaar bij social media. "We willen strengere regels zodat het toestemmingsvereiste tot 16 jaar voor gebruik van sociale media beter functioneert. Sociale media die niet ontworpen zijn om door jongeren zonder schade te worden gebruikt worden verplicht een leeftijdsgrens te hanteren en te handhaven. Bedrijven en sociale media die dat niet doen worden uit Europa geweerd."

AVG

De ChristenUnie noemt privacy een fundamenteel recht, maar stelt dat er ook altijd sprake is van een weging van alle belangen. "De mogelijkheden om gegevens uit te wisselen tussen (overheids)instanties kan binnen dat recht worden verbeterd. Onnodige belemmeringen waarbij mensen uiteindelijk benadeeld worden, kunnen wijken. Daarnaast zetten we in op extra duidelijkheid over wat wel en niet mag: er is veel verlegenheid omtrent het delen van gegevens, terwijl er ook al veel mogelijk is."

Verder stelt de partij kritisch te zijn op de Europese Digitale Identiteit. "Als er een eID komt, moet dit vrijwillig, transparant en privacy-proof zijn. Er komt geen Europees Burgerservicenummer." Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in een 'digitaal kundige politie' en krijgt Defensie extra geld voor het verbeteren van de cyberveiligheid.