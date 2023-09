Rabobank hoeft 51.000 euro schade door spoofing niet te vergoeden

De Rabobank hoeft een slachtoffer van spoofing die voor meer dan 51.000 euro werd opgelicht niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld (pdf). De klant, die inmiddels is overleden, werd vorig jaar juni gebeld door een oplichter die zich voordeed als helpdeskmedewerker van Interpolis. Rabobank en Interpolis werken samen bij het aanbieden van verzekeringen.

De klant controleerde het door de oplichter gebruikte telefoonnummer op de website van de Rabobank. Daar werd aangegeven dat het om een telefoonnummer van Interpolis gaat. De oplichter wist de klant zover te krijgen om het programma AnyDesk te installeren, waarmee hij de computer kon overnemen, en hem toegang tot internetbankieren te geven. De klant had diverse rekeningen bij de bank, waaronder een zakelijke betaalrekening op naam van zijn eenmanszaak. Daarnaast heeft het bedrijf waar de klant tot zijn overlijden directeur van was ook een rekening bij de bank.

Van de rekening van het bedrijf wordt via drie transacties ruim 52.000 euro overgemaakt. Van de rekening van de eenmanszaak maakt de oplichter 42.000 euro over. Deze laatste transactie kan de bank veiligstellen, de andere drie niet. De erflaters van de klant eisen dat de Rabobank hen ruim 51.000 euro vergoedt. Ze stellen dat het verschil tussen de bank en Interpolis niet duidelijk voor de klant was, mede vanwege de vergaande samenwerking tussen beide dienstverleners waarbij ook de verzekeringen van de klant bij Interpolis werden getoond in de mobiel bankieren app van de Rabobank.

De oplichter kende ook de rekeningnummers van de klant bij de Rabobank. De klant dacht dat de 'medewerker' van Interpolis als belangenbehartiger van de bank optrad. De Nederlandse banken hebben een 'coulancekader' opgesteld om slachtoffers van spoofing te vergoeden. Toch hoeft de Rabobank in dit geval de erflaters van de klant niet te vergoeden, oordeelt het Kifid. De oplichter heeft zich namelijk niet uitgegeven als een medewerker van de Rabobank, maar van Interpolis. Daardoor is het coulancekader niet van toepassing.

"De erflater had behoren te weten dat Interpolis, een verzekeraar, niet dezelfde entiteit is als de bank en dat Interpolis de erflater daarom niet zou benaderen over verdachte activiteit op zijn betaalrekeningen bij de bank. De door de consumenten aangehaalde omstandigheden maken dit niet anders", aldus het Kifid. Daarnaast is niet voldaan aan de voorwaarde dat het moet gaan om een niet-zakelijke klant en dat de fraude moet hebben plaatsgevonden op een particuliere rekening.

Verder stelt het Kifid dat de klant door het programma AnyDesk te installeren, de oplichter toegang te geven tot zijn computer en de internetbankierenomgeving en de transacties (al dan niet bewust) te accorderen, de veiligheidsregels voor internetbankieren niet is nagekomen. "De erflater heeft daarmee grof nalatig gehandeld. Daarom hoeft de bank het bedrag van de niet-toegestane transacties niet te vergoeden", zo luidt het oordeel.