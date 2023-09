Google voorziet Chromebooks voortaan tien jaar van beveiligingsupdates

Google zal Chromebooks voortaan tien jaar lang van beveiligingsupdates voorzien en dit zal ook voor eerder uitgebrachte modellen gaan gelden. Vanaf volgend jaar zullen alle Chromebooks die vanaf 2021 zijn uitgebracht automatisch tien jaar lang updates blijven ontvangen. Voor Chromebooks die voor 2021 zijn uitgekomen hebben gebruikers en beheerders ook de optie om tien jaar aan updates te ontvangen, maar dit moet via een opt-in worden geregeld.

Afgelopen juli vroegen Amerikaanse onderwijsinstellingen, docenten, ouders en milieuorganisaties via een open brief aan Google om Chromebooks langer te blijven ondersteunen. Veel van de Chromebooks waar scholen mee werken bereiken de Automatic Update Expiration datum, of hebben die al bereikt, en zullen dan geen beveiligingsupdates, fixes en technische ondersteuning meer ontvangen. Volgens de briefschrijvers zorgt dit voor onnodige verspilling en vervuiling en lopen gebruikers door het ontbreken van patches risico.