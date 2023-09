Mandiant: ransomwaregroep belt helpdesks om wachtwoorden te resetten

Een groep cybercriminelen die wordt verdacht van de aanval op Caesars belt helpdesks van organisaties op om wachtwoorden en multifactorauthenticatie (MFA) te resetten, zo stelt securitybedrijf Mandiant. Daarnaast maakt de groep vaak gebruik van sms-gebaseerde phishingaanvallen, waarbij wordt geprobeerd om medewerkers van de aangevallen organisatie op een phishingsite te laten inloggen. Vanwege de aanvallen krijgen organisaties die met de Microsoft Authenticator werken het advies om sms als MFA-optie uit te schakelen.

De groep aanvallers wordt door Mandiant 'UNC3944' genoemd, maar staat ook bekend als 'Scattered Spider'. Om toegang tot de systemen van slachtoffers te krijgen maken de aanvallers veel gebruik van social engineering. Vaak worden phishing-sms'jes verstuurd en de helpdesks van organisaties gebeld om wachtwoorden of multifactorauthenticatie te resetten. In de meeste gevallen waarbij kon worden achterhaald hoe de groep toegang had gekregen tot de netwerken van hun slachtoffers, bleek het om sms-phishing te gaan.

Nadat de inloggegevens van een medewerker via de phishingaanval zijn verkregen, doen de aanvallers zich voor als deze medewerker en bellen de helpdesk om de MFA-codes te krijgen of wachtwoorden te resetten. Daarbij weten de aanvallers ook de persoonlijke informatie over de medewerker te geven die de helpdesk vraagt. Wat de aanvallers vaak doen is het herhalen van de vraag die de helpdeskmedewerker stelt, gevolgd door een lange stilte, voordat er antwoord wordt gegeven. Vermoedelijk wordt dit gedaan om de antwoorden op de gestelde vragen op te zoeken.

In één incident wist de groep het MFA-token te resetten van een externe it-leverancier waar de getroffen organisatie gebruik van maakte. De aanvallers hadden de inloggegevens van dit account bemachtigd omdat de medewerker van de it-leverancier een paar weken eerder 'fake software' op zijn laptop had gedownload. De phishingsites waar de groep gebruik van maakt lijken op de inlogpagina van de aangevallen organisatie en hebben vaak de naam van de organisatie in combinatie met "-sso" of "-servicenow" in de domeinnaam.

Microsoft Authenticator

Mandiant adviseert organisaties die gebruikmaken van Entra ID, dat eerder bekendstond als Microsoft Azure Active Directory, om sms als MFA-optie voor de Microsoft Authenticator uit te schakelen. Daarnaast moeten nog verschillende andere opties worden aangepast, alsmede externe toegang tot Microsoft Azure en Microsoft 365 beheerfeatures worden geblokkeerd. Dat helpt volgens het securitybedrijf tegen de aanvallen van UNC3944.

Daarnaast is een 'zeer effectieve techniek' het gebruik van videoverificatie voor het uitvoeren van wachtwoord- of MFA-resets. De helpdesk zou dan het gezicht van de gebruiker moeten vergelijken met een intern systeem waar een foto van de betreffende gebruiker is opgeslagen. Een aanvullende optie is het vragen om een id-bewijs of medewerkerspas.