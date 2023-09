Versleutelde file-sharing service Firefox Send komt terug in Thunderbird, zo hebben de ontwikkelaars van de e-mailclient aangekondigd. Halverwege 2020 besloot Mozilla om Firefox Send offline te halen omdat cybercriminelen de dienst gebruikten voor het hosten van malware. Via Firefox Send konden gebruikers eenvoudig bestanden uitwisselen, indien gewenst voorzien van een wachtwoord.

Onderzoekers ontdekten dat cybercriminelen malware naar Firefox Send hadden geüpload. Vervolgens werd de Firefox Send-link om de malware te downloaden in e-mailberichten gebruikt. Door een legitieme dienst te gebruiken zouden gebruikers kunnen denken dat het veilig zou zijn om het gelinkte bestand te downloaden. Naast het gebruik door cybercriminelen stelde Mozilla dat de bestandsuitwisselingsdienst vanwege de kosten en strategische koers niet meer bij Firefox paste, en besloot er daarom in september 2020 geheel mee te stoppen.

In de eigen podcast laten de Thunderbird-ontwikkelaars weten dat ze Firefox Send zullen terugbrengen. Details over hoe dit er precies binnen Thunderbird zal uitzien is onbekend. Onlangs lanceerde Thunderbird een geheel vernieuwde versie van de e-mailclient met de naam 'Supernova'. Een groot deel van de codebasis is compleet vernieuwd, wat er onder andere voor moet zorgen dat Thunderbird sneller over nieuwe features kan beschikken.