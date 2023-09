Kabinet trekt subsidie uit voor ontwikkeling cyberkeurmerk ict-leveranciers

Het kabinet trekt dit jaar nog subsidie uit voor de ontwikkeling van een cyberkeurmerk voor ict-leveranciers. De ontwikkeling zal naar verwachting twee jaar in beslag nemen. Dat laat demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken aan de Tweede Kamer weten.

Vorig jaar nam de Tweede Kamer een door de VVD ingediende motie aan waarin de regering werd verzocht om in overleg te treden met het Digital Trust Center (DTC) en betrokken brancheorganisaties om te komen tot een eenduidig keurmerk om mkb-bedrijven beter te ondersteunen bij hun cybersecurity.

"Mkb'ers en met name het kleine mkb hebben vaak niet de kennis, kunde of capaciteit in huis om hun informatiebeveiliging zelfstandig op orde te krijgen. Ze krijgen om die reden ook vaak hulp van externe it-leveranciers die kunnen helpen bij hun cybersecuritybeleid, maar de huidige wildgroei aan it-leveranciers en keurmerken kan het heel lastig maken om goed te kunnen inschatten of iemand nou goed werk levert of dat je te maken hebt met een beunhaas", zo liet VVD-Kamerlid Rajkowski over het keurmerk weten.

Binnen Nederland is inmiddels een inventarisatie gemaakt en heeft overleg plaatsgevonden met partijen naar de behoeften in de markt. "Daarbij heb ik geconstateerd dat verschillende organisaties vooral een meerwaarde zien in een keurmerk voor ict-dienstverleners om het grootste effect te bereiken op het cybersecurity beleid van mkb-organisaties", aldus Adriaansens.

Volgens de minister komt deze behoefte sterker naar voren dan bijvoorbeeld een keurmerk gericht op de mkb-organisaties zelf. Genoemde redenen hiervoor zijn dat ‘dé mkb’er niet bestaat’ en dat met name de kleine mkb-organisaties voor een belangrijk deel juist afhankelijk zijn van hun ict-dienstverlener als het gaat om het verhogen van hun cyberweerbaarheid.

Adriaansens heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) aangewezen om het keurmerk te ontwikkelen. "Dit keurmerk biedt aan afnemende mkb-organisaties inzicht of de basismaatregelen van cybersecurity op orde zijn bij de dienstverlening van hun ict-dienstverlener. Daarnaast kan het keurmerk inzicht bieden aan mkb-organisaties of de betreffende ict-dienstverlener gekwalificeerd is om bij te dragen aan de vormgeving van het eigen cybersecuritybeleid."

Tevens stelt de minister dat het keurmerk ict-dienstverleners de kans biedt om zich te onderscheiden. Adriaansens is van plan om het CCV nog vóór het einde van dit jaar subsidie te verstrekken. De ontwikkeling van het keurmerk zal vervolgens naar verwachting een doorlooptijd hebben van twee jaar.