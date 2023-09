VeraCrypt stopt Windows XP-ondersteuning, krijgt later betere SSD-support

Na ruim anderhalf jaar zal er binnenkort een nieuwe versie van encryptiesoftware VeraCrypt verschijnen. Deze versie zal echter niet op Windows XP werken. Daarnaast zal de support voor SSD-schijven pas in een latere versie worden verbeterd. Dat laat ontwikkelaar Mounir Idrassi op het VeraCrypt-forum weten.

VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. VeraCrypt versie 1.25.9 is de laatste versie van de software en dateert van vorig jaar februari. Binnenkort zal versie 1.26 verschijnen. Deze versie werkt niet meer met Windows XP. Vanwege het updaten van een library waar VeraCrypt gebruik van maakt is het niet meer mogelijk om de software op de oude Windowsversie te installeren en Idrassi is niet van plan om dit probleem te verhelpen.

Een ander probleem waar VeraCrypt mee te maken heeft zijn de prestaties op SSD-schijven. Dit zou echter "aanzienlijke aanpassingen" aan de driver van de encryptiesoftware vereisen. Het is echter de vraag wanneer de driver-aanpassing precies zal plaatsvinden. Idrassi merkt op dat de betere SSD-support onderdeel van een grotere herziening van de VeraCrypt-driver zal zijn, die hij in versie 1.27 en later wil aanpakken.

Idrassi is de enige ontwikkelaar van VeraCrypt en is hier niet fulltime mee bezig. Vanwege de drukte met zijn normale werk neigt hij ernaar om versie 1.26 met alleen essentiële aanpassingen af te ronden.