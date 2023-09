Nieuwe Privacy Badger verwijdert trackinglinks in meer Google-producten

Er is een nieuwe versie van de browser-extensie Privacy Badger verschenen die trackinglinks in meer Google-producten verwijdert, zoals Docs, Gmail, Maps en Image Search. Daarnaast worden trackinglinks nu ook verwijderd bij het scrollen in Googles zoekmachine. Linktracking is een tactiek waarmee Google ziet wanneer een gebruiker een link binnen een Google-product opent.

Als gebruikers via de zoekmachine van Google zoeken toont Google een lijst met zoekresultaten. De links van deze zoekresultaten lijken normaal en naar de betreffende website te wijzen. Wanneer gebruikers echter op een link klikken wordt er eerst een verzoek naar google.com verstuurd zodat Google weet waar de gebruiker precies vandaan komt en naar welke website hij gaat. Zo kan Google niet alleen zien waar gebruikers op zoeken, maar ook welke links ze openen. Het techbedrijf gebruikt hiervoor verschillende technieken om deze vorm van tracking mogelijk te maken.

De gebruikte technieken verschillen ook per Google-product, aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF, de ontwikkelaar van Privacy Badger. Vijf jaar geleden lanceerde de EFF de eerste versie van Privacy Badger die bescherming tegen linktracking in Googles zoekmachine bood. In de nieuwste versie van de browser-extensie is de bescherming nu verder uitgebreid en verbeterd. Privacy. Badger is beschikbaar voor Chrome, Edge, Firefox en Opera.