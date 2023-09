Politie heeft aangifteproces voor cybercrime eind 2026 volledig gedigitaliseerd

De politie heeft eind 2026 het gehele intake- en aangifteproces voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit gedigitaliseerd en geoptimaliseerd. Dat moet helpen bij de bestrijding van cybercrime en opstellen van informatiebeelden, zo staat in het vandaag gepresenteerde begroting en beheerplan voor de periode 2024-2028. Veel slachtoffers van cybercrime doen geen aangifte, zo blijkt uit onderzoek van het CBS en Alert Online.

Eerder werd al bekend dat slachtoffers van ransomware vanaf het derde kwartaal dit jaar hier online aangifte van kunnen doen bij de politie. De politie ontvangt zo'n tweehonderd aangiftes van ransomware per jaar. Daarnaast gaat de politie één applicatie voor onder andere het registreren van aangiften gebruiken, waarmee in totaal twaalf operationele applicaties worden vervangen. Alle agenten in Nederland gaan straks met de RAPP (Registratieve Applicatie Politie Processen) applicatie werken.