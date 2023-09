Politie vervangt jaarlijks 20.000 tot 40.000 end-of-life smartphones

De politie vervangt elk jaar zo'n twintigduizend tot veertigduizend smartphones van medewerkers omdat die geen beveiligingsupdates meer van de fabrikant ontvangen. Dat staat in het begroting en beheerplan 2024-2028 vermeld. "Het overgrote deel van de politiemedewerkers heeft een smartphone ter beschikking. Uitgangspunt is dat een smartphone na drie jaar vervangen wordt, omdat de leverancier daarna geen security-updates meer garandeert. De jaarlijkse vervanging fluctueert de komende jaren tussen de 20.000 tot 40.000 stuks per jaar."

De smartphone is ook voor politieagenten steeds belangrijker. "Als agent op straat is je smartphone je mobiele kantoor, maar je werkt ook met de systemen in de politieauto of op het bureau. - overweg kunt met social media en weet wat er speelt in de digitale wereld. Je weet ook hoe je contact kunt leggen met doelgroepen die veel online zijn", zo staat in een vacature voor agenten.

De ondersteuning van smartphones door fabrikanten is al lange tijd een kritiekpunt, de afgelopen tijd laten steeds meer partijen echter weten dat ze hun toestellen langer zullen ondersteunen. Zo voorziet Samsung telefoons vijf jaar van beveiligingsupdates en vier jaar van OS-updates. De iPhone 6S en 7 die in 2015 verschenen ontvangen nog steeds beveiligingsupdates van Apple. Daarnaast geeft smartphonefabrikant Fairphone het nieuwste model, de Fairphone 5, zeker acht jaar lang beveiligingsupdates en mogelijk wordt dit zelfs naar tien jaar verlengd.