Brits parlement keurt omstreden Online Safety Bill goed

Het Britse parlement heeft de omstreden Online Safety Bill goedgekeurd, die binnenkort van kracht wordt. Volgens de Britse regering maakt de wet het internet veiliger, maar experts en burgerrechtenbewegingen waarschuwen voor een meer gecensureerd, afgesloten internet voor Britse internetgebruikers, waarbij de overheid al hun berichten kan inspecteren.

Een clausule van de wet geeft de Britse telecomtoezichthouder Ofcom de bevoegdheid om techbedrijven te verplichten dat ze berichten van hun gebruikers controleren. "Dit raakt zelf berichten en bestanden die end-to-end versleuteld zijn om de privacy van gebruikers te beschermen", aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Het gaat in dit geval om client-side scanning waarmee de veiligheid en privacy van alle gebruikers wordt ondermijnd, aldus de EFF.

Bedrijven die niet meewerken kunnen een boete van 18 miljoen pond of tien procent van de wereldwijde omzet krijgen, afhankelijk van welke hoger is. Verder verplicht de wet websites ook om strengere online leeftijdscontroles in te voeren. "Dit schendt fundamentele principes over online en eenvoudige toegang die sinds het begin van het internet bestaan. Je zou geen identiteitsbewijs moeten tonen om online te kunnen", stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging verder.