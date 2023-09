Minister: groot deel EU-lidstaten voor invoering van client-side scanning

Een groot deel van de EU-lidstaten is voor de invoering van client-side scanning, waarbij alle chatberichten van burgers worden gecontroleerd, zoals de Europese Commissie wil. Het is echter nog onduidelijk of de benodigde gekwalificeerde meerderheid wordt behaald Dat stelt demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind september vindt er een extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken plaats waar het onderwerp door EU-ministers zal worden besproken. Het kabinet liet eerder al weten voorstander van client-side scanning te zijn. "Maar niet voor nieuw materiaal of grooming. In het huidige ontwerpvoorstel is deze beperking op de reikwijdte nog niet aangepast; mocht dit zo blijven dan kan Nederland niet met het voorstel instemmen", stelt Yesilgoz. Wel kan het kabinet akkoord gaan als het voorstel wordt aangepast om bekend misbruikmateriaal te herkennen.

Opnieuw stelt de minister, zoals ze in het verleden vaker heeft gedaan, dat met client-side scanning end-to-end encryptie niet wordt aangetast. "In het huidige compromisvoorstel is naar tevredenheid van het kabinet een referentie naar het niet mogen doorbreken van end-to-end versleuteling opgenomen." Een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het niet invoeren van client-side scanning kan volgens Yesilgoz de onderhandelingspositie voor Nederland 'op slot zetten', en zal daarom niet door het kabinet worden uitgevoerd. Iets dat al eerder bekend was gemaakt.

Afsluitend meldt de minister dat een groot deel van de lidstaten voorstander is van het plan van de Europese Commissie in zijn huidige vorm om client-side scanning in te voeren. "Het is echter nog niet duidelijk of de benodigde gekwalificeerde meerderheid wordt behaald. Het Europees Parlement is kritisch over een aantal onderdelen van het voorstel voor de verordening, waaronder de verplichting om te detecteren." De extra ingelaste raadsvergadering vindt op 28 september plaats.