Politie gaat gevoelige data in eigen interne cloud opslaan

De politie gaat gevoelige data in een eigen interne cloud opslaan, zo staat in het begroting en beheerplan van de politie voor de periode 2024 - 2028 vermeld. Het gebruik van de cloud zorgt er wel voor dat de exploitatiekosten voor de politie stijgen. Net als veel bedrijven en organisaties is ook bij de politie de beweging naar de cloud in gang gezet, zo laat het beheerplan weten.

"Niet alleen omdat het technische voordelen heeft, maar vooral ook omdat de cloud de mogelijkheid biedt om snel en betaalbaar nieuwe functionaliteit te bieden aan de politie. De schaalbaarheid van de cloud biedt een oplossing voor de continu groeiende stroom aan informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak."

De politie meldt dat het gevoelige data nooit in een externe cloud zal opslaan. "Voor deze data en de informatiesystemen die deze data verwerken, wil de politie gebruik maken van cloudtechnologie door een interne politiecloud in gebruik te nemen."

Het gebruik van de cloud zal er volgens de begroting voor zorgen dat er in principe steeds minder (vervangings-)investeringen in onderdelen van de huidige infrastructuur plaatsvinden, maar dat de exploitatiekosten stijgen. Zo worden de datacenters in Driebergen en Odijk volgend jaar en het jaar daarna ontmanteld. Gedeeltelijk wordt dienstverlening verhuisd naar een nieuwe datacenterlocatie. Het andere deel van de dienstverlening gaat naar de cloud.