Amsterdams gemeenteraadslid wil chatapp Telegram verbieden

Het Amsterdamse gemeenteraadslid Fatihya Abdi van de PvdA wil dat chatapp Telegram wordt verboden. Aanleiding is het gebruik van Telegram door personen die achter de explosies in de hoofdstad zouden zitten, zo stelde Abdi tegenover NPO Radio 1. Telegram wordt volgens het gemeenteraadslid gebruikt voor het ronselen van jongeren om explosieven te plaatsen. Daarnaast zou er via Telegram in illegaal vuurwerk worden gehandeld, dat voor de explosieven wordt gebruikt. "Ook hierbij speelt Telegram een faciliterende rol."

Abdi wijst onder andere naar Brazilië waar Telegram een aantal dagen werd verboden. Door een tijdelijk verbod zou de chatapp onder druk moeten worden gezet om met de autoriteiten mee te werken, aangezien het platform nu zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet neemt en zich niet houdt aan de wet, ging het gemeenteraadslid verder.

Hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Gerrit-Jan Zwenne noemt een verbod van Telegram een grote aantasting van de vrijheid om te communiceren. "De nationale wetgever kan dat niet zonder meer doen en zal moeten beargumenteren waarom een verbod noodzakelijk is in onze democratische samenleving. Dat is een hoge drempel”, aldus Zwenne tegenover Trouw. Daarnaast is het volgens de hoogleraar de vraag wat een Telegramverbod oplost, aangezien er allerlei andere chatapps zijn waar gebruikers naar kunnen overstappen.