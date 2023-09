Australische beleidsmakers pleiten voor vrijlating van Julian Assange

Een groep Australische beleidsmakers heeft in Washington gepleit voor de vrijlating van WikiLeaks-oprichter Jullan Assange, die sinds 2019 in het Verenigd Koninkrijk vastzit en zich verzet tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. De beleidsmakers vroegen Amerikaanse functionarissen om hun pogingen Assange uitgeleverd te krijgen te staken. De VS wil Assange aanklagen voor het lekken van vertrouwelijke informatie.

De Australische senator liet na de bijeenkomst weten dat het een 'productieve discussie' was. Eerder liet de Australische premier weten dat gefrustreerd was over het feit dat er nog geen diplomatieke oplossing was gevonden om de gevangenschap van Assange te beeindigen, en dat hij zich zorgen maakte over de geestelijke gezondheid van de WikiLeaks-oprichter. De Australische minister van Buitenlandse Zaken stelde gisteren dat de situatie rond Assange al te lang speelt en dat veel Australiërs willen dat er een einde aan komt. Assange kan in de VS een gevangenisstraf van maximaal 175 jaar krijgen.

"Het is niets meer dan een nationale schande dat buitenlandse functionarissen onze overheid moeten uitleggen dat het vervolgen van een uitgever voor werk dat hielp om oorlogsmisdaden te ontmaskeren een bedreiging voor het Eerste Amendement is. Toch is dat precies wat het is", zegt Seth Stern van de Freedom of the Press Foundation. Volgens Stern is Assange onder de spionagewetgeving aangeklaagd, maar hebben de aanklachten niets met spionage te maken. "Hij wordt beschuldigd van het verkrijgen en publiceren van geheime documenten van een bron, net zoals onderzoeksjournalisten continu doen."