FBI waarschuwt om geen willekeurige QR-codes te scannen

QR-codes zijn tegenwoordig overal, maar het is beter om geen willekeurig gevonden QR-codes te scannen, zo waarschuwt de FBI. De Amerikaanse opsporingsdienst ontving vorig jaar meerdere meldingen van mensen die het slachtoffer van "QR code scams" waren geworden. Tegenwoordig gaat het ook om oplichters die naar slachtoffers een QR-code sturen waarmee ze claimen dat er een gratis cadeaubon kan worden verkregen, maar in werkelijkheid wijst de QR-code naar een malafide website.

Via deze malafide sites kunnen de scammers toegang tot allerlei accounts en gegevens krijgen als slachtoffers hun gegevens invullen. De FBI geeft dan ook verschillende adviezen om geen slachtoffer te worden. Zo wordt aangeraden om geen willekeurig gevonden QR-codes te scannen. Verder moeten gebruikers alert zijn op website die via het scannen van een QR-code zijn geladen en om inloggegevens vragen.

Tevens wordt geadviseerd om geen QR-codes in e-mail of sms-berichten te scannen, tenzij de afzender bekend is. In dit geval moet de afzender ter bevestiging worden gebeld. Als laatste stelt de FBI dat er gevallen bekend zijn waarbij afbeeldingen van QR-codes in openbare ruimtes door oplichters zijn overgeplakt met malafide QR-codes.