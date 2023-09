D66 wil nationaal datalekregister en open source Europese Digitale Identiteit

D66 wil dat er een nationaal datalekregister komt, waar mensen kunnen nagaan of hun gegevens zijn gelekt, en een open source Europese Digitale Identiteit. Trackingcookies worden standaard uitgeschakeld, end-to-end encryptie blijft een grondrecht, metadata wordt in het briefgeheim opgenomen en de overheid stopt met het excessief verzamelen van data van gebruikers. Dat staat in het vandaag gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma van D66 (pdf).

"De digitale toekomst moet veilig zijn. Maar onze digitale veiligheid is niet vanzelfsprekend: oorlogsvoering vindt steeds vaker digitaal plaats. Daarom brengen we onze cyberveiligheid en -weerbaarheid op orde. Ook binnen het elektronische verkeer blijft veiligheid en de bescherming van privacy van mensen essentieel", aldus D66. De partij stelt dat Nederland op verschillende digitale vlakken te afhankelijk is van overheden en bedrijven buiten Europa. "Dit brengt risico’s mee voor onze veiligheid en de bescherming van mensenrechten. We investeren in veilige alternatieven en vergroten zo onze digitale autonomie."

Zo wil D66 dat Nederland inzet op een Europees netwerk van leveranciers van netwerkapparatuur. Daarnaast moet de Nederlandse overheid haar afhankelijkheid verkleinen van digitale diensten van techbedrijven buiten Europa, met name in de zorg en het onderwijs. "Om onze onafhankelijkheid te vergroten, gaan we meer van onze data hosten binnen Nederland", staat verder in het programma vermeld.

Er komt als het aan D66 ligt ook een minister van Digitale Zaken en servers die gebruikt worden door de (semi)overheid staan op Europese bodem, tenzij er goede reden is dit niet te doen. Tevens moeten een aantal digitale voorzieningen, zoals e-mail of office-software, publiek toegankelijk worden.

End-to-end encryptie en metadata

End-to-end encryptie blijft wat D66 betreft een grondrecht, aldus het verkiezingsprogramma. "Zo kunnen advocaten, journalisten, mensenrechtenactivisten en ieder ander veilig online communiceren zonder dat ze bespioneerd worden door kwaadwillenden. Metadata (data over data, zoals wanneer, naar wie en hoe laat berichten zijn verzonden) worden opgenomen binnen het briefgeheim."

D66 wil ook dat er een nationaal datalekregister komt waarin de gemelde datalekken centraal inzichtelijk worden gemaakt. Op dit moment is er namelijk wel een meldplicht voor datalekken, maar geen centraal register waarin mensen kunnen nagaan of hun gegevens zijn gelekt.

Europese Digitale Identiteit

D66 is voorstander van een Europese Digitale Identiteit. "We willen dat een Europese Digitale Identiteit (eID) open-source wordt ontwikkeld, zodat iedereen kan controleren of privacy wordt gerespecteerd. De gegevens slaan we niet op één plek op, maar op de apparaten van gebruikers, en de gegevens worden niet commercieel gebruikt."

De partij wil dat de overheid stopt met excessieve verzameling van data van burgers. "Basisbeginselen zoals dataminimalisme en legaliteit staan centraal in de omgang van de overheid met gegevens van burgers. Dat betekent dat de overheid alleen de noodzakelijke gegevens gebruikt en alleen wanneer dit gebaseerd is op een wet."

Daarnaast wil D66 dat anonimiteit op sociale media tussen gebruikers blijft bestaan, maar dat gebruikers wel zijn te identificeren als ze de wet overtreden. Verder moet gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en voor wetenschappelijk onderzoek makkelijker worden gemaakt, waarbij het delen van gegevens voor onderzoek over Europese grenzen wordt aangemoedigd.