Australische overheid: stop cybercriminelen met vier eenvoudige stappen

Cybercriminelen zijn met vier eenvoudige stappen te stoppen, zo stelt de Australische overheid in een nieuwe campagne met de titel 'Be cyber wise – don’t compromise'. Volgens het Australische Cyber Security Centre (ACSC) ontvangt het steeds meer meldingen over cybercrime, maar kunnen de vier basismaatregelen helpen om Australië de veiligste plek maken om online te gaan en voorkomen dat systemen en accounts worden gecompromitteerd.

Die vier stappen zijn het installeren van beveiligingsupdates, inschakelen van multifactorauthenticatie, maken van back-ups en het gebruiken van passphrases en wachtwoordmanagers. "Deze vier stappen kunnen het gebrek aan kennis verminderen waar cybercriminelen misbruik van maken", zo stelt de Australische overheidsinstantie. Om mensen op deze vier stappen te wijzen heeft het ACSC campagnemateriaal beschikbaar gesteld, zoals PowerPoint-templates, A3-posters, e-mail signatures en bestanden voor social media.