Belgische katholieke kerk onderzocht wegens bijhouden namen 'ontdoopten'

De Belgische privacytoezichthouder GBA is een onderzoek naar de Belgische katholieke kerk gestart wegens het niet schrappen van 'ontdoopten' uit het doopregister. Verschillende mensen die zich hadden laten ontdopen dienden een klacht in bij de GBA omdat de katholieke kerk hun naam niet uit het doopregister haalt. Dat meldt VRT NWS.

Het bisdom stelt dat 'ontdopen' volgens de geloofsleer niet mogelijk is. "Een toegediend sacrament kan niet ongedaan gemaakt worden". Critici stellen dat de kerk de AVG overtreedt door gegevens te bewaren van mensen die expliciet hebben aangegeven vergeten te willen worden. De kerk stelt dat het schrappen van namen neerkomt op het 'vernietigen' van een 'historisch' document.

"Dat is een wel erg creatieve oplossing", zegt Bart Van Buitenen, AVG-specialist en docent privacy en security aan de Thomas More Hogeschool. "De AVG-wetgeving is namelijk ook van toepassing op fysieke documenten en met wat ik weet, heeft de Kerk zich daar ook aan te houden." Bruno Spriet, functionaris voor gegevensbescherming van de Rooms-Katholieke Kerk in België, stelt in een reactie dat de kerk zich wel aan de AVG houdt. "Het doopregister is een papieren document dat niet vrij toegankelijk is. Alleen met toestemming van de betrokkene kan het geraadpleegd worden."