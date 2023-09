Fairphone lanceert telefoon met Google-vrije Androidversie /e/OS

Fairphone heeft vandaag een telefoon met de Google-vrije Androidversie /e/OS gelanceerd. Het toestel is een Fairphone 4 waarop het door Murena ontwikkelde /e/OS draait. Dit is een 'deGoogled' versie van Android zonder Google-apps. In plaats daarvan worden er alternatieve apps geboden.

Verder draaien er ook geen Google-services op de telefoon. Voor de connectiviteitschecks wordt er geen gebruik gemaakt van Google-servers en ook voor het Network Time Protocol (NTP) en Domain Name System (DNS) maakt de telefoon geen verbinding met servers van Google. Voor de geolocatie maakt /e/OS gebruik van Mozilla Location Services.

Gebruikers die ondersteuning bij /e/OS willen worden door Fairphone naar Murena verwezen. In het geval gebruikers terug willen naar Android kan hiervoor wel bij de telefoonfabrikant worden aangeklopt. Een andere optie is het aanschaffen van een Fairphone 4 met Android en dan zelf /e/OS installeren. Hiervoor heeft Murena een installer beschikbaar gemaakt. De Fairphone 4 met /e/OS kost 579 euro.