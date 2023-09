SGP wil verbod op filmen van politie en invoering van decryptiebevel

Het moet verboden worden om politieagenten en andere hulpverleners te filmen, daarnaast moet een decryptiebevel mogelijk worden en zouden ambtenaren moeten worden verplicht een app-blocker te gebruiken, net zoals in Frankrijk het geval is. Dat wil de SGP, zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Daarin is onder andere aandacht voor privacy op verschillende vlakken, alsmede cybersecurity en de digitalisering van de samenleving.

Als het om privacy gaat vindt de SGP dat de privacy van burgers beter beschermd moet worden. Inbreuken op de privacy vindt de partij alleen gerechtvaardigd als dit in het belang is van de veiligheid van personen of de staat in noodsituaties. "In de strijd tegen aanslagen en terrorisme kan het nodig zijn om incidenteel inbreuk te maken op de privacy. In dat geval gaat de nationale veiligheid en die van burgers voor. De mogelijkheid van toegang tot de rechter tegen inbreuken op het privéleven is hierbij te allen tijde nodig."

"De privacywetgeving is doorgeslagen wanneer ook kleine bedrijven, scholen en andere organisaties opgezadeld worden met heel veel administratieve rompslomp. Nederland dient de mogelijkheden voor afwijking van de Europese regels ten behoeve van kleinere instellingen zoveel mogelijk te benutten. Het zou goed zijn als de regelgeving op dit punt evenwichtiger wordt. Met name de regels uit ‘Brussel’ behoeven herziening", zo laat de SGP verder in het programma weten.

De partij vindt daarnaast dat mensen zich veel meer bewust moeten worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. "Aandacht hiervoor in opvoeding en onderwijs (mediawijsheid) verdient ondersteuning." Burgers moeten zelf kunnen bekijken welke persoonlijke gegevens de overheid of overheidsinstanties over hen hebben geregistreerd.

De SGP wil dat de overheid een goede landelijke voorziening faciliteert voor het uitwisselen van patiëntgegevens. "Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier, mits de veiligheid en de privacy goed gewaarborgd zijn." Als het om het uitwisselen van gegevens gaat moeten politie en justitie van de SGP op EU-niveau inlichtingen en persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Tevens moet er bij de uitwerking van privacyregelgeving meer ruimte komen voor kerken om gegevens uit te wisselen voor hulp of bezoek aan eenzame of oudere mensen.

Digitalisering

Als het aan de SGP ligt komt er geen digitale euro. Wel wil de partij een wettelijke acceptatieplicht van contant geld. "De burger moet mogelijkheden behouden voor keuzevrijheid in de vorm van betalingsverkeer of in contacten met de overheid", zo vindt de partij. Die stelt ook dat niet alles online en op afstand kan als het om zorg gaat. "Digitale innovaties zijn niet dé oplossing voor alle problemen in de zorg. De overheid moet daarom ook blijven investeren in andere oplossingsrichtingen."

De partij vindt ook dat 'een bevel tot verwijderen van content of decryptie mogelijk moet worden' en dat de overheid, naar Frans voorbeeld, het verplichte gebruik van een app-blocker bevordert dan wel verplicht. In Frankrijk morgen ambtenaren geen recreatieve apps installeren. Waarden en normen moeten ook gaan gelden voor de digitale wereld. Zo moet de overheid zorgen voor het ontwikkelen en toepassen van 'digitale ‘spelregels’.

Cyber

Met betrekking tot cybersecurity vindt de SGP dat ondernemers hierbij ondersteund moeten worden. Zo moet de inzet en capaciteit van het Digital Trust Center worden versterkt. Verder moet aantal cyberreservisten bij Defensie worden uitgebreid om meer te kunnen profiteren van de kennis en expertise die onder burgers aanwezig is. Het Defensie Cybercommando moet meer budget krijgen en overheid en bedrijfsleven moeten afspraken maken over de cyberveiligheid van kritieke infrastructuur.