Grindr moet Noorse privacyboete van 5,8 miljoen euro betalen

Dating-app Grindr moet een in Noorwegen oplegde privacyboete van omgerekend 5,8 miljoen euro betalen, zo heeft een commissie van beroep geoordeeld. Grindr kreeg de boete opgelegd omdat het van juli 2018 tot en met april 2020 locatiegegevens, ip-adressen, advertentie-ID, geslacht en leeftijd van gebruikers voor advertentiedoeleinden met meerdere derde partijen deelde, zonder dat het hiervoor een gerechtvaardigd belang had.

Vanwege de privacyschending kreeg Grindr in december 2021 van de Noorse privacytoezichthouder een boete van 5,8 miljoen euro opgelegd. De hoogste privacyboete die ooit in Noorwegen is uitgedeeld. De dating-app ging tegen de boete in beroep, maar zonder succes. De commissie van beroep oordeelt dat de toestemming die gebruikers gaven voor het verzamelen en delen van hun gegevens niet vrijwillig, specifiek of geïnformeerd was.

Gebruikers kregen tijdens de registratie voor de app geen vrije keuze om met het delen van hun gegevens akkoord te gaan. Daarnaast stond de informatie dat de gebruiker akkoord ging met het delen van zijn persoonlijke data met advertentiepartners alleen in het privacybeleid vermeld. Gezien de ernst van de overtreding en het aantal getroffen gebruikers ziet de commissie geen aanleiding om de hoogte van het bedrag te veranderen.

De Noorse consumentenbond is blij met het oordeel. "Dit zendt een sterk signaal naar alle bedrijven die zich met commerciële surveillance bezighouden, dat het delen van persoonlijke data zonder juridische basis ernstige gevolgen heeft. We roepen de digitale advertentie-industrie op, die verantwoordelijk is voor het tracken en profileren van mensen op een gigantische schaal, om fundamentele aanpassingen door te voeren en de rechten van mensen te respecteren." Grindr had vorig jaar een omzet van omgerekend 184 miljoen euro.