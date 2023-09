Amerikaanse douane houdt beveiligingsonderzoeker aan na crypto-onderzoek

De Amerikaanse douane heeft wegens een onderzoek naar fraude en witwassen beveiligingsonderzoeker Sam Curry aangehouden en zijn telefoon doorzocht. De onderzoeker ontdekte eind vorig jaar dat een stel criminelen hun Ethereum private key in de broncode van een phishingsite had achtergelaten. Curry importeerde de key in zijn eigen wallet om te zien of er nog iets in de wallet van de criminelen zat, maar die bleek leeg, zo laat hij tegenover TechCrunch weten.

Voor het controleren van de wallet maakte de onderzoeker gebruik van OpenSea. De FBI was ook met een onderzoek naar de criminelen bezig en vroeg bij OpenSea logbestanden op, waarin ze het ip-adres van Curry vonden. Toen hij van een reis naar Japan terugkwam in de Verenigde Staten werd hij door de douane aangehouden en zijn ontgrendelde telefoon doorzocht. Volgens de onderzoeker hebben de autoriteiten zijn terugkeer gebruikt als een excuus om zijn toestel te doorzoeken en hem voor een jury te laten getuigen.

Nadat de autoriteiten ontdekten dat Curry ook bezig was met een onderzoek naar de cryptodiefstal ontving hij bericht dat de kopie van zijn gegevens was vernietigd en hij niet hoefde te getuigen. "Het gebruik van (volledig losstaande) internationale reizen als voorwendsel om elektronische apparaten en data te doorzoeken, waaronder van onderzoekers en journalisten, is niets nieuws", zegt Papers, Please!.

Hoe het kon dat de telefoon van de onderzoeker ontgrendeld was is onbekend. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF waarschuwt al decennia om apparaten voor de controle door de Amerikaanse douane volledig uit te schakelen.