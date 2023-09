FBI ziet toename bankhelpdeskfraude in VS: 542 miljoen dollar gestolen

Criminelen die zich met bankhelpdeskfraude bezighouden zijn steeds actiever in de Verenigde Staten, zo meldt de FBI. De Amerikaanse opsporingsdienst ontving in de eerste zes maanden van dit jaar 19.000 klachten van slachtoffers, die naar schatting voor 542 miljoen dollar werden opgelicht. Aanleiding voor de FBI om een 'public service announcement' af te geven om zo het publiek te waarschuwen.

Net als in Nederland, waar de schade door bankhelpdeskfraude vorig jaar ruim vijftig miljoen euro bedroeg, doen de oplichters zich in de VS voor als medewerker van een financiële instelling en stellen dat de tegoeden van het slachtoffer niet veilig zijn en door een 'buitenlandse hacker' zijn benaderd. Vervolgens wordt het slachtoffer bewogen om het geld naar een 'veilige' rekening over te maken. Als laatste vertelt de oplichter het slachtoffer om niemand over de reden voor het verplaatsen van het geld te informeren.

Ook komt het voor dat de oplichters het slachtoffer vragen een remote access tool te installeren waarmee de computer op afstand kan worden overgenomen. Vervolgens moet het slachtoffer op zijn bankomgeving inloggen. Bijna de helft van alle slachtoffers die aangifte bij de FBI deed was ouder dan 60 jaar en goed voor twee derde van alle verliezen. Dat bankhelpdeskfraude in de VS aan een opmars is blijkt wel uit de schade. In de eerste acht maanden van dit jaar is de schade al met veertig procent gestegen ten opzichte van heel 2022.