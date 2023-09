Advocaten willen weer uitzondering om in Kadaster op naam te zoeken

Advocaten willen weer een uitzondering zodat ze in het Kadaster op naam kunnen zoeken. Naar aanleiding van een datalek heeft het Kadaster eind augustus besloten om per halverwege oktober het zoeken op naam niet langer mogelijk te maken. Voor onder andere notarissen en makelaars is een uitzondering gemaakt, maar dat is niet gebeurd voor advocaten die voorheen wel toegang hadden.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd. Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is.

Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond. Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders. Iedereen bleek echter een dergelijk professioneel account aan te kunnen maken, zonder enige verdere controle. Vanaf volgende maand beperkt het Kadaster wie er binnen Kadaster-on-line op naam kan zoeken.

De zoekfunctie is dan alleen beschikbaar voor notarissen, deurwaarders, makelaars, financiële ondernemingen en overheidsorganisaties. Andere gebruikers kunnen met een individuele aanvraagprocedure per dossier toegang aanvragen tot deze functie. Advocaten hadden zoals gezegd eerst wel toegang, maar dat is straks niet meer het geval. "Het Kadaster heeft de NOvA hierover niet geïnformeerd, vooraf noch achteraf", zo stelt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

De Orde heeft het Kadaster om tekst en uitleg gevraagd. Daarnaast is gepleit om advocaten met urgentie opnieuw toegang te geven om hun beroep te kunnen uitoefenen. "Dit is onder andere van belang voor curatoren en advocaten in het vastgoed- en bestuursrecht", aldus de NOvA.