'Europol zocht onbeperkte toegang tot data verzameld via client-side scanning'

Europol zocht onbeperkte toegang tot data die via client-side scanning zou worden verkregen en dat de AI-technologie erachter ook voor andere misdrijven wordt ingezet, zo melden onderzoeksjournalisten van het Balkan Investigative Reporting Network op basis van notulen die via een verzoek op de Wet open overheid zijn verkregen. De notulen betreffen een bijeenkomst die vorig jaar plaatsvond tussen Europol en de Europese Commissie.

De Europese Commissie wil aanbieders van chatdiensten verplichten om alle berichten van gebruikers te controleren en in geval van gedetecteerde berichten die naar een nog op te richten Europees centrum door te sturen. Uit de notulen van de bijeenkomst blijkt dat Europol onbeperkte toegang tot de data zocht die via het scannen van de berichten wordt verkregen en dat er geen grenzen worden gesteld aan de manier waarop de data te gebruiken is.

Daarnaast deed Europol in dezelfde bijeenkomst het voorstel om client-side scanning ook voor andere misdrijven in te zetten. Tevens wilde de opsporingsdienst dat Brussel in de Europese AI-wetgeving het gebruik van AI-tools voor onderzoeken niet zou beperken. De wens van Europol is terug te vinden in het voorstel van de Europese Commissie, waarin staat dat data die niet 'kennelijk ongegrond' is wordt doorgestuurd naar Europol en nationale opsporingsdiensten en dat Europol toegang tot de database van het scancentrum krijgt.

Europol werkt inmiddels aan een eigen AI-tool voor detectie van misbruikmateriaal. De eigen Fundamental Rights Officer maakte afgelopen juni zijn zorgen kenbaar over mogelijke 'problemen met fundamentele rechten' veroorzaakt door bevooroordeelde resultaten, false positives of false negatives, maar gaf het project toch groen licht.