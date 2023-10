Chipgigant Qualcomm waarschuwt voor actief aangevallen zerodays

Chipgigant Qualcomm waarschuwt eigenaren van smartphones voor drie actief aangevallen zerodaylekken die door onderzoekers van Google zijn ontdekt. De beveiligingslekken zijn aangeduid als CVE-2023-33107, CVE-2022-22071 en CVE-2023-33063. Verdere details zijn nog niet openbaar gemaakt, behalve dat patches voor de kwetsbaarheden in de Adreno GPU- en Compute DSP-drivers aan fabrikanten zijn aangeboden.

Tevens heeft Qualcomm smartphonefabrikanten aangeraden om de beveiligingsupdates zo snel mogelijk onder hun gebruikers uit te rollen. Details over de zerodays worden in december bekendgemaakt. De kwetsbaarheden werden gevonden door onderzoekers van Google Project Zero en Googles Threat Analysis Group. Deze groep houdt zich bezig met het bestrijden van door overheden gesponsorde en uitgevoerde aanvallen tegen Google en diens gebruikers.

De onderzoekers vonden ook nog een vierde actief aangevallen kwetsbaarheid in de software van ARM, aangeduid als CVE-2022-22071. Voor dit beveiligingslek verscheen vorig jaar mei al een update.