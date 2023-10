Curl waarschuwt voor 'gevaarlijkste kwetsbaarheid sinds lange tijd'

De makers van curl hebben een waarschuwing gegeven voor de 'gevaarlijkste kwetsbaarheid sinds lange tijd'. Curl is een library en command-line tool voor het versturen en ontvangen van data via verschillende netwerkprotocollen. De eerste versie verscheen al in 1996 onder de naam httpget. Vervolgens kreeg het de naam urlget, voordat het tot curl werd omgedoopt.

Sinds de eerste versie van de software zijn erin totaal 39 kwetsbaarheden in de software verholpen die de beoordeling 'high' kregen. Daardoor kan bijvoorbeeld een buffer overflow ontstaan waardoor een aanvaller code op kwetsbare systemen kan uitvoeren. De laatste keer dat een high-kwetsbaarheid werd verholpen was op 26 mei 2021. Nu waarschuwt curl-maintainer Daniel Stenberg voor de 'gevaarlijkste kwetsbaarheid sinds lange tijd'.

Het beveiligingslek wordt aangeduid als CVE-2023-38545 en bevindt zich in zowel de curl-tool als library. Details wil Stenberg vanwege de impact niet geven. Ook wil hij niet zeggen welke versies kwetsbaar zijn, aangezien dit een aanvaller zou helpen bij het vinden van de kwetsbaarheid. Op maandag 11 oktober verschijnt de beveiligingsupdate om het probleem te verhelpen.