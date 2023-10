Hoogleraren gaan Tweede Kamer informeren over client-side scanning

Verschillende hoogleraren gaan de Tweede Kamer volgende week informeren over client-side scanning. Dat blijkt uit de deelnemerslijst van het rondetafelgesprek voor de vaste commissie voor Digitale Zaken. Het rondetafelgesprek is een verzoek van D66 en PVV en zal gaan over de techniek, impact en effectiviteit van client-side scanning, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd. De Europese Commissie wil aanbieders van chatapps verplichten dit in te voeren en het demissionaire kabinet is hier voorstander van.

Aan het rondetafelgesprek doen vier personen mee: Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy en technologie aan de Radboud Universiteit, Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit, Michel van Eeten, hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft en Bert Hubert, beveiligingsexpert en voormalig lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

"Dit voorstel plaatst een koevoet in het privéleven van alle burgers. We slaan hiermee een pad in waar je eigenlijk niet wilt gaan", waarschuwde Hoepman eerder dit jaar. "Het komt erop neer dat instanties de mogelijkheid krijgen om mee te kijken in ons privéleven, met wat we doen en zeggen op onze telefoon." Critici zijn bang dat als de techniek om berichten te controleren is geïmplementeerd overheden het voor allerlei doeleinden zullen inzetten. "Dat is een bekende dynamiek: als de mogelijkheid er eenmaal is, is het verleidelijk om hem breder in te zetten", merkte Hoepman afgelopen juli op.

Vanwege client-side scanning besloot Hubert vorige week op zijn eigen website een column met de titel 'Niks te verbergen? Toch steeds meer uit te leggen' te plaatsen. "Directe aanleiding voor dit stuk is het “chat control” voorstel, waarbij onze overheid en de EU alle telefoons willen voorzien van verplichte software die onze chats en foto’s monitort op kinderporno, en automatisch melding doet bij de politie als er misschien iets gevonden is. Dit voorstel is al twee keer door de Tweede Kamer weggestemd, maar de minister van Justitie en Veiligheid gaat gewoon door. Inmiddels blijken er ook sterke commerciële belangen van de AI industrie achter dit plan te zitten."

Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 11 oktober van 18.30 tot 20.05 uur. Deelnemers zijn naast de vier experts VVD-Kamerlid Rajkowski, D66-Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Ginneken, PVV-Kamerlid Van Weerdenburg, BBB-Kamerlid Van der Plas, Kamerlid Van Haga van Groep Van Haga en CDA-Kamerlid Slootweg (CDA).