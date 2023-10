Adviescollege waarschuwt voor mislukken van opvolger C2000-systeem

Als er niet wordt ingegrepen dreigt de ontwikkeling van de opvolger van het C2000-systeem te mislukken en worden ook de huidige problemen waar hulpdiensten tegenaan lopen niet opgelost, zo waarschuwt het Adviescollege ICT-toetsing. De hulpdiensten gebruiken C2000 om te communiceren, maar het systeem wordt al lange tijd door allerlei problemen geplaagd.

Vorige maand werd bekend dat de Arbeidsinspectie de politie negen maanden de tijd heeft gegeven om de problemen met het C2000-systeem te verhelpen. Eerder liet demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid al weten dat er vier lijnen worden uitgezet voor het aanpakken van de problemen met C2000. Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van C2000.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het toekomstbestendig maken van missiekritische communicatie via de voorgestelde aanpak dreigt vast te lopen en dat daarmee de kwaliteit en continuïteit van missiekritische communicatie op termijn onvoldoende is veiliggesteld. Dit komt omdat het C2000-opvolger NOOVA geen helder einddoel en pad daarnaartoe heeft, C2000 (mede daardoor) tot na 2030 nodig blijft, terwijl de continuïteit en kwaliteit onder druk staan.

Een derde punt is het terugvallen op Push-To-Talk-toepassingen voor communicatie als C2000 niet beschikbaar is. De verschillende implementaties van Push-To-Talk-toepassingen zijn niet aan elkaar en aan de C2000-infrastructuur gekoppeld. Daardoor zijn toepassingen nu niet inzetbaar bij incidenten waarvoor coördinatie nodig is om meerdere hulpdiensten goed te laten samenwerken.

NOOVA

C2000 moet door het nieuw te ontwikkelen systeem NOOVA worden vervangen. Dit is een nieuw communicatiesysteem dat gebruikmaakt van de netwerken van telecomproviders. Daarmee zal de dekking gelijk zijn aan die van mobiele telefoon, zo is de verwachting. "Op basis van ons onderzoek concluderen we dat NOOVA geen helder einddoel en pad daarnaartoe heeft. De beoogde vernieuwing komt daardoor vooralsnog niet tot stand", aldus het Adviescollege, dat verwacht dat het nog zeker tien jaar duren zal voordat er een volwaardige opvolger voor C2000 is.

Volgens het Adviescollege is er geen helderheid over de te realiseren oplossing, komt het voor dit vernieuwingstraject benodigde samenspel niet van de grond, is er onzekerheid over haalbare tijdpaden en zullen incidentele en structurele kosten naar verwachting hoger uitvallen. "Het NOOVA-platform en C2000 zullen nog jaren naast elkaar moeten draaien, voordat NOOVA een volwaardig alternatief kan bieden. Wij schatten in dat dit om een samenloopperiode van minstens vijf jaar zal gaan. Om de continuïteit van C2000 te kunnen garanderen zullen bovendien waarschijnlijk vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn", aldus het Adviescollege.

Omdat NOOVA nog ver verwijderd is van een realisatiefase en omdat het programma er zelf van uitgaat dat die realisatiefase zeker vijf jaar in beslag zal nemen, zal het zeker nog tien jaar duren voordat er een volwaardige opvolger is voor C2000, zo verwacht het Adviescollege. "C2000 blijft dus voorlopig het systeem voor missiekritische communicatie voor hulpdiensten. Het systeem kan die functie vervullen, mits de continuïteit en de kwaliteit op termijn voldoende zijn geborgd. Dat is nu niet het geval."

Oplossing

Het Adviescollege adviseert dat de minister van Justitie en Veiligheid, als systeemverantwoordelijke, de missiekritische communicatie voor hulpdiensten veilig stelt door NOOVA in zijn huidige vorm te stoppen en eerst een stevig fundament (toekomstvisie, transitiepad en startvoorwaarden) te leggen onder de vernieuwing. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in de kwaliteit en continuïteit van C2000 en moeten de kansen die Push-To-Talk-toepassingen bieden worden benut.