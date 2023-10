Omtzigt: inzet Pegasus-spyware gaat veel verder dan George Orwells 1984

De inzet van de Pegasus-spyware is een heftige inbreuk op de mensenrechten en gaat veel en veel verder dan Watergate en George Orwells 1984, zo stelt Kamerlid Pieter Omtzigt. Omtzigt deed als rapporteur van de Raad van Europa onderzoek naar het gebruik Pegasus door Europese lidstaten voor het bespioneren van journalisten, politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten en advocaten. Het gaat om Polen, Hongarije, Griekenland en Spanje, zo blijkt uit het rapport van Omtzigt (pdf).

In het onderzoeksrapport wordt ook de Nederlandse regering opgeroepen, omdat het erop lijkt dat het Pegasus ook heeft aangeschaft, duidelijk te maken hoe de spyware wordt ingezet en welk toezicht hierop plaatsvindt. Ook is Nederland gevraagd om te laten weten hoe vaak het Pegasus heeft ingezet. Eerder meldde de Volkskrant dat de AIVD de Pegasus-spyware gebruikte bij het onderzoek naar Ridouan T. Het verzoek is ook aan andere landen gedaan waarvan wordt aangenomen dat ze de spyware aankochten.

Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

"De inzet van Pegasus is een heftige inbreuk op de mensenrechten - dit gaat veel en veel verder dan Watergate en George Orwells 1984", laat Omtzigt op X weten. Gisteren werd het onderzoeksrapport in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa besproken en de gedane aanbevelingen aangenomen.