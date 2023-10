Signal: geen bewijs dat berichten over vermeend zerodaylek waar zijn

Er is geen bewijs dat er een zerodaylek in Signal zit waardoor telefoons zijn over te nemen zoals dit weekend op internet werd gemeld, zo stellen de ontwikkelaars van de chatapp. Gisteren verschenen er berichten dat er een zerodaylek in de link preview feature van Signal zit. Via deze feature geeft Signal een preview van een vermelde link weer. Gebruikers werden dan ook door meerdere beveiligingsexperts opgeroepen om de 'generate link previews' feature uit te schakelen. In een reactie op X stelt Signal dat het de 'vage' berichtgeving over een vermeende zeroday heeft gezien, maar dat er na onderzoek geen aanwijzingen zijn dat de kwetsbaarheid echt is. Ook heeft Signal zelf geen informatie over een dergelijk beveiligingslek ontvangen.

De chatapp laat verder weten dat het contact heeft gehad met personen binnen de Amerikaanse overheid, aangezien in de berichtgeving over de zeroday de Amerikaanse overheid als bron werd opgevoerd. Ook de functionarissen waar Signal mee sprak zeggen niet bekend te zijn met een zerodaylek in de chatapp. "We nemen meldingen aan security@signal.org zeer serieus en roepen iedereen op met echte info om het daar te melden."