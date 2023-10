Gekaapte Teams- en Skype-accounts gebruikt om malware te verspreiden

Aanvallers maken gebruik van gekaapte Teams- en Skype-accounts om malware te verspreiden, zo meldt antivirusbedrijf Trend Micro. Zodra de aanvallers toegang tot een account hebben gekregen liften ze mee op een bestaand gesprek om de andere partij een zogenaamde overeenkomst in pdf-formaat te sturen. In werkelijkheid gaat het om een VBS-script dat malware installeert.

Om het slachtoffer te misleiden maken de aanvallers gebruik van een bestandsnaam die begint met 'naam.pdf' gevolgd door een aantal spaties en daarna 'www.skype.vbs'. Het doelwit zou daardoor kunnen denken dat het om een pdf-bestand gaat, maar het bestand in kwestie eindigt op .vbs. In het geval van de aanvallen via Teams wordt er gebruikgemaakt van een dubbele extensie die met .lnk begint, zoals 'Position_Guidelines.pdf.lnk'. Ook in dit geval wordt er via het lnk-bestand malware geïnstalleerd.

De malware in kwestie, met de naam DarkGate, kan remote access software zoals AnyDesk installeren, het systeem voor cryptomining gebruiken, toetsaanslagen opslaan en informatie uit browsers stelen. Hoe de initieel gebruikte Teams- en Skype-accounts worden gekaapt is onbekend. Mogelijk is dit gedaan via gestolen inloggegevens die op internet te koop worden aangeboden of bij een eerdere aanval op de betreffende organisatie zijn buitgemaakt.