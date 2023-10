Europese privacytoezichthouder houdt seminar over Brussels scanplan

Door Power2All: Goh, je meent het ?

Je wilt een tool op mobiele apparaten hebben draaien, die alles op de telefoon gaat scannen, en deze informatie gaat doorspelen naar de overheid. Dit is gewoon het toppunt van privacy schending. Dat je data verkeer van je machine en het internet al afgeluistered wordt daar aan toe, maar dat er actief een applicatie je telefoon constant na scanned, is een brug te ver sowieso, om wat voor redenen dan ook.

Constant wordt het geval "kinderporno" als druk middel gebruikt om massa-surveilance er doorheen te pushen.



Gewoon, nee. En als ze het om een of andere manier toch erdoor heen weten te pushen, zal in no time die app onklaar gemaakt worden via tools door jail breakers. Ze gaan echt een stap te ver.

Misschien maak ik me daar nog wel het meeste zorgen over.Wanneer ze dit gaan implementeren (niet of, gaat er toch wel komen) dan gaat dit zeer ingrijpende consequenties hebben mbt wat wij wel of niet met onze eigen apparaten mogen doen.Stel je installeert de overheid scanapp niet, wat dan? Komt er dan een ambtenaar bij je thuis langs om een app te installeren?Wat als je per ongeluk de CA verwijderd waarmee de overheids servers communiceren?Komt er dan een ambtenaar bij je langs?Wat als je dan een VPN gebruikt en via het buitenland het internet opgaat icm met een anoniem aangemaakt account?Krijgen we dan identificatie plicht voor online accounts? Gaan we VPNs verbieden en hoe dan? Great EU firewall?Ik denk dat ze zelf nog niet half een idee hebben van hoe absurd dit voorstel is.