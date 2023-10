Casio lekt persoonlijk gegevens van klanten in 149 landen

Horlogefabrikant Casio heeft van klanten in 149 landen de persoonlijke gegevens gelekt. Het gaat om naam, e-mailadres, land, bestelgegevens en gebruiksinformatie, zoals logdata en nicknames. Volgens Casio wisten aanvallers toegang te krijgen tot een database van de ontwikkelomgeving van ClassPad.net, een online wiskundetool.

Uit onderzoek blijkt dat de datadiefstal mogelijk was doordat de netwerkbeveiliging van de ontwikkelomgeving als gevolg van een 'operationele fout' was uitgeschakeld. Casio heeft het datalek bij de Japanse privacytoezichthouder gerapporteerd en is bezig met onderzoek naar de hoofdoorzaak en het implementeren van maatregelen om herhaling te voorkomen.

De horlogefabrikant stelt dat bijna 92.000 'items' van Japanse klanten zijn buitgemaakt, alsmede 1100 onderwijsinstellingen die klant zijn. Daarnaast zijn van klanten in 148 andere landen en regio's 35.000 items gestolen. Casio zal alle getroffen klanten via e-mail informeren.