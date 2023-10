India onderneemt actie tegen callcenters achter helpdeskfraude

De Indiase autoriteiten hebben actie ondernomen tegen verschillende callcenters die zich met helpdeskfraude bezighielden. Daarbij werd samengewerkt met Amazon en Microsoft, omdat de telefonische oplichters zich vaak voordoen als medewerkers van de techbedrijven. Vervolgens proberen ze slachtoffers software te laten installeren waarmee de computer op afstand is over te nemen, om vervolgens zo de bankrekening te plunderen, of te laten betalen voor onnodige of niet geleverde diensten.

De callcenters waar de Indiase autoriteiten invallen deden hadden het voorzien op klanten van Amazon en Microsoft in Australië, Canada, Europa en Australië. In totaal werden 76 locaties doorzocht, waarbij 32 telefoons, 48 laptops/harde schijven, twee images van servers, 33 simkaarten en dumps van vijftien e-mailaccounts in beslag werden genomen, alsmede verschillende bankrekeningen bevroren. Microsoft laat weten dat het de eerste keer is dat de twee techbedrijven samenwerken bij het bestrijden van helpdeskfraude.