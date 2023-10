Storingen van zonnepanelen op C2000-systeem versneld aangepakt

De overheid gaat storingen op het C2000-communicatiesysteem van de hulpdiensten veroorzaakt door verkeerd geïnstalleerde of ondeugdelijke zonnepanelen versneld aanpakken, zo heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aangekondigd. Volgend jaar zouden de grootste storingsbronnen in kaart moeten zijn gebracht en wordt er begonnen met het doorvoeren van aanpassingen.

Via het C2000-systeem kunnen hulpdiensten met elkaar communiceren. De afgelopen tijd werkte het systeem meerdere keren niet naar behoren en waren er problemen met de dekking. De minister meldde afgelopen juni dat dit mede kwam door verkeerd geïnstalleerde en ondeugdelijke zonnepaneelinstallaties, die met het C2000-netwerk interfereren, waardoor op een zonnige dag de dekking van C2000 in een specifieke omgeving opeens minder kan worden.

Volgens Yesilgöz is een bepaald type optimizer van zonnepanelen de boosdoener. Dit is een kastje dat tussen de omvormer en het zonnepaneel wordt geplaatst om het rendement van zonnepanelen te verhogen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de leverancier van de betreffende apparatuur inventariseren met ondersteuning van de Landelijke Meldkamer Samenwerking de gebieden waar dit probleem zich voordoet en zijn in overleg over mogelijke herstelwerkzaamheden om de hinder die C2000 ondervindt te verminderen.

Eind september hebben hebben de partijen nieuwe afspraken gemaakt om de verstoringen versneld te verhelpen. Zo is één van de afspraken dat uiterlijk 1 januari 2024 de 25 opstelpunten van C2000 die relatief veel hinder ondervinden van de betreffende installaties in kaart zijn gebracht en zoveel mogelijk zijn ingepland voor aanpassing. Een aanpassing duurt zo’n drie tot vier maanden. Daarnaast is Yesilgöz samen met minister Adriaansens van Economische Zaken in gesprek met de fabrikant van de optimizer om het 'maatschappelijk belang' dat hier speelt duidelijk te maken.