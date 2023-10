Canadese computerwinkels betrapt bij grasduinen op laptops klanten

Meerdere Canadese computerwinkels zijn betrapt bij het grasduinen op de laptops en smartphones van klanten die ter reparatie waren aangeboden. Zo werden foto's gekopieerd en de browsegeschiedenis bekeken, meldt de Canadese publieke omroep CBC op basis van eigen onderzoek. De privacytoezichthouder van Ontario wil dat de reparatiewinkels hiermee stoppen en het publiek voor dergelijk gedrag waarschuwen.

Voor het onderzoek werden laptops en smartphones naar twintig verschillende winkels in Ontario gebracht. Het ging om zowel kleine winkels als winkels die onderdeel van bekende ketens zijn. De apparaten waren voorzien van software waarmee CBC kon kijken wat de reparateurs uitvoerden. Bij zestien winkels werden er activiteiten door de software opgenomen. Bij de andere vier winkels werd er niets door de trackingsoftware vastgelegd of zijn de apparaten niet door personeel aangezet.

Medewerkers van negen winkels bekeken privédata zoals foto's en browsegeschiedenis. In één geval werden de foto's naar een usb-stick gekopieerd. Ook blijkt dat de reparateurs hun sporen proberen te verbergen. "Zonder de trackingsoftware zou de doorsnee consument geen idee hebben dat de technicus deze foto's heeft bekeken", aldus één van de onderzoekers.

De Canadese privacytoezichthouder laat in een reactie weten dat winkels geen bestanden moeten openen als dit niet nodig is voor het repareren van het apparaat. Wanneer dit wel nodig is moet er toestemming van de klant zijn. De privacytoezichthouder van Ontario hekelt het optreden van de winkels en stelt dat dit moet stoppen. Ze heeft de Canadese privacytoezichthouder opgeroepen om een onderzoek in te stellen.