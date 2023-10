'Windows 11 Pro schijfencryptie vertraagt SSD-prestaties tot wel 45 procent'

De BitLocker-schijfencryptie van Windows 11 Pro die standaard staat ingeschakeld kan de prestaties van SSD-schijven met wel 45 procent verminderen, zo stelt hardwarewebsite Tom's Hardware op basis van een eigen tests. Windows 11 Home ondersteunt geen BitLocker, maar in het geval van Windows 11 Pro wordt die standaard tijdens de installatie ingeschakeld.

Om de impact van BitLocker te meten besloot Tom's Hardware drie scenario's te testen, namelijk zonder schijfversleuteling, met BitLocker ingeschakeld en met hardwarematige BitLocker (OPAL) ingeschakeld. De tests werden uitgevoerd op een systeem met de laatste versie van Windows 11 Pro 22H2, draaiend op een Core i9-12900K met 32GB DDR4-geheugen en een Samsung 990 Pro 4TB-schijf. Vervolgens werden verschillende benchmarktests uitgevoerd, waarbij werd gekeken naar de leessnelheid, schrijfsnelheid en latency. Dan blijkt dat BitLocker een grote impact kan hebben, die in bepaalde gevallen oploopt tot wel 45 procent.

"Voor pc-liefhebbers die maximale prestaties willen, is het zelfs nog erger. Niet alle SSD's ondersteunen hardwarematige encryptie, maar zelfs als je het al hebt, en je extra moeite doet om het voor de installatie van Windows 11 in te schakelen, krijg je zeer waarschijnlijk slechtere opslagprestaties", aldus Tom's Hardware. Gebruikers kunnen de schijfversleuteling uitschakelen, maar dat houdt wel in dat een aanvaller die fysieke toegang tot de computer heeft de data ook kan lezen.