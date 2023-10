Coalitie roept overheden op om end-to-end encryptie niet te ondermijnen

Overheden wereldwijd moeten stoppen met wet- en regelgeving die end-to-end encryptie kan ondermijnen, aangezien dit essentieel is voor mensenrechten en het beschermen van kinderen, journalisten, bedrijven en de staatsveiligheid., zo stelt de Global Encryption Coalition. De coalitie bestaat uit meer dan driehonderd organisaties die zich inzetten voor het promoten en beschermen van encryptie waar het onder druk staat.

Vorige week vond het Internet Governance Forum in Japan plaats, waarbij overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en technici dringende onderwerpen op het gebied van internet governance bespreken. Ook de Global Encryption Coalition (GEC) nam deel aan het Forum en kwam met een verklaring die opriep tot het niet ondermijnen van end-to-end encryptie.

Volgens de GEC wordt er wereldwijd wetgeving opgesteld die encryptie ondermijnt, ondanks de essentiële rol die het speelt in het beschermen van de privacy en veiligheid van gebruikers wereldwijd. "End-to-end encryptie is essentieel voor mensenrechten", aldus de coalitie. Zo beschermt de technologie honderden miljoenen mensen die ernstig worden onderdrukt. "Het beperken of effectief verbieden van end-to-end encryptie, al dan niet onbewust of opzettelijk, zal de wereld voor iedereen een gevaarlijkere plek maken."

Verder is end-to-end encryptie ook essentieel om kinderen, journalisten,bedrijven en de nationale veiligheid te beschermen. Voorstellen om end-to-end encryptie te ondermijnen of van een backdoor te voorzien zullen alleen maar averechts werken., waarschuwt de coalitie. Ook noemt de GEC het willen verplichten van client-side scanning, waarbij de chatberichten van alle burgers worden gecontroleerd. De technologie is zeer foutgevoelig en eenvoudig te omzeilen, wat de proportionaliteit en effectiviteit in twijfel trekt, zo staat in de verklaring.

De Global Encryption Coalition roept overheden wereldwijd op om voorstellen te verwerpen die het gebruik van end-to-end encryptie al dan niet opzettelijk beperken of verbieden. "In plaats daarvan moeten ze encryptie wegens de duidelijke voordelen voor fundamentele mensenrechten, zoals privacy en de vrijheid van meningsuiting, juist beschermen en bevorderen."

Het directiecomité van de Global Encryption Coalition bestaat uit het Center for Democracy & Technology, de Internet Freedom Foundation, Global Partners Digital, Mozilla en Internet Society. Onder de leden bevinden zich onder andere burgerrechtenbewegingen zoals Bits of Freedom en de Electronic Frontier Foundation (EFF) en verschillende mail- en vpn-providers.