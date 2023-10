SIDN migreert .nl-domein naar nieuw te bouwen registratieplatform

Door Anoniem: Lekker dan. De volgende cloud dienst...

Het gaat mij er niet om "of het een cloud dienst is" maar om het feit dat SIDN kennelijk niet (meer) in staat is om hun eigen core business, het registreren van domeinnamen in .nl, op eigen benen uit te voeren.Wel heeft men tijd voor allerlei niet ter zake doende onderzoeken, zoals onlangs naar IPv6.Dat is toch geen gewenste ontwikkeling lijkt me, hoe vaak je die tegenwoordig ook ziet. Alles is allemaal maar "kunnen we beter een ander laten doen" tot blijkt dat men zich van die ander afhankelijk heeft gemaakt.Bert Hubert heeft daar ook diverse artikelen over geschreven.