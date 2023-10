'Brussel gebruikte microtargeting in campagne voor client-side scanning'

Dit bewijst maar weer eens dat het "think of the children" tactiek ook daadwerkelijk is toegepast om mensen te overtuigen van deze massaspionage en zegt heel veel over de daadwerkelijke duistere motieven die er meespelen in de politiek, liegen en bedriegen zonder transparantie.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Think_of_the_children

Mensen willen daarnaast ongetwijfelt de metadata verkopen voor de vele miljarden die men ermee kan verdienen, (die gaat men echt niet weggooien) Metadata is het nieuwe zwarte goud.

Daarnaast kan men overal op spioneren, de meest persoonlijke gesprekken tussen zoons, dochters, moeders, vaders, ooms en tante's, etc.

Daarnaast waren er commerciele belangen, tot twee keer toe een motie van de tweede kamer afgewezen, onbeperkt toegang zoeken tot data, niet alleen kinderen, etc, etc.

Criminelen kunnen gewoon om het systeem heenwerken wat het in de praktijk nutteloos maakt voor het "doel" waar het origineel voor was bedoeld. (Gelooft de politiek het zelf??)

De crimineel zoekt zijn/haar heil ergens anders/op een andere manier, enige mensen die er permanent mee blijven zitten is de gemiddelde burger.

Mensen worden massaal verdacht zonder motief.

De daadwerkelijke redenen zijn eveneens in het nieuws geweest;



https://www.security.nl/posting/811655/%27Commerci%C3%ABle+belangen+bij+Brussels+plan+voor+client-side+scanning%27



https://www.security.nl/posting/812441/%27Europol+zocht+onbeperkte+toegang+tot+data+verzameld+via+client-side+scanning%27