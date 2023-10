Tweede Kamer stemt in met nieuwe motie tegen client-side scanning

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie die de regering verzoekt om niet akkoord te gaan met enig Europees voorstel dat client-side scanning bevat. VVD, CDA, ChristenUnie, BBB, SGP en Fractie Den Haan stemden tegen. Volgens de motie van Wybren van Haga van Groep van Haga hoort client-side scanning thuis in een dystopische surveillancestaat zoals Noord-Korea of China, maar zeker niet in Nederland.

Daarnaast stelt de motie dat wetenschappers, juristen en privacydeskundigen vrijwel unaniem vernietigend zijn over dit voorstel en het de verwachting is dat het geen stand zal houden bij de rechter. "Verzoekt de regering niet akkoord te gaan met enig voorstel dat een detectiebevel op basis van client-side scanning bevat", aldus Van Haga. D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FVD, DENK, Groep Van Haga, Volt, BIJ1, JA21 en Omtzigt stemden voor. De motie werd vorige week ook al in stemming gebracht, maar toen stemden PvdA en GroenLinks door een vergissing tegen.

Vorige week nam de Tweede Kamer wel een andere motie tegen client-side scanning aan. Die motie van D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz verzocht de regering een eerder aangenomen motie van D66-Kamerlid Van Ginneken over het tegengaan van client-side scanning alsnog uit te voeren. Eind juni liet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten dat ze de motie van Van Ginneken, die door een meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen en oproept tot het tegengaan van client-side scanning, waarbij alle chatberichten van burgers worden gecontroleerd, niet zal uitvoeren.

Volgens de minister is de inbreuk op grondrechten die hierbij plaatsvindt proportioneel en gerechtvaardigd en zou het de onderhandelingspositie van Nederland in Brussel ‘op slot’ zetten. Door de Tweede Kamer aangenomen moties hoeft het kabinet niet uit te voeren, maar dit is uitzonderlijk, aldus het kabinet zelf in een reactie over het niet uitvoeren van een motie over de Europese digitale identiteit. Bij de motie van vorige week stemden VVD, CDA, ChristenUnie en SGP tegen. Voor waren D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, BBB, DENK, Groep Van Haga, Volt en Omtzigt voor. De overige partijen namen niet deel aan de stemming.