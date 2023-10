IPhones lekten ondanks privacyfeature unieke MAC-adres van gebruikers

IPhones hebben jarenlang de unieke MAC-adressen van gebruikers gelekt waardoor die waren te volgen, ondanks een privacyfeature van Apple die dit juist moest voorkomen. Deze week kwam Apple met een beveiligingsupdate om het probleem te verhelpen. Een MAC-adres dient als uniek identificatiemiddel op het lokale netwerk en wordt door fabrikanten aan een netwerkadapter toegekend. Vanwege het unieke kenmerk van het MAC-adres, dat continu door mobiele toestellen wordt uitgezonden, kunnen bijvoorbeeld winkels het gebruiken om mensen te volgen.

Drie jaar geleden kwam Apple met een feature genaamd 'private Wi-Fi addresses', die moest voorkomen dat iPhones hun unieke MAC-adres met wifi-netwerken delen. "Als het toestel altijd hetzelfde Wi-Fi MAC-adres op alle netwerken gebruikt, kunnen netwerkbeheerders en andere observeerders op het netwerk eenvoudiger dat adres aan de netwerkactiviteiten en locatie van dat toestel koppelen. Dit maakt het tracken en profileren van gebruikers mogelijk en geldt voor alle apparaten op alle wifi-netwerken", aldus de uitleg van Apple.

Met de lancering van iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7 besloot Apple private Wi-Fi addresses te introduceren dat ervoor moet zorgen dat het toestel voor elk wifi-netwerk een ander MAC-adres gebruikt. Met iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 werd er vervolgens automatisch voor elk wifi-netwerk waar meer dan zes weken geen verbinding mee was gemaakt een ander MAC-adres gegenereerd.

De privacyfeature bleek echter zinloos. "Wanneer een iPhone verbinding met een netwerk maakt, verstuurt het multicast requests om AirPlay-apparaten in het netwerk te vinden. In deze requests verstuurt iOS het echt Wi-Fi MAC-adres", aldus beveiligingsonderzoeker Tommy Mysk die het probleem (CVE-2023-42846) eind juli aan Apple rapporteerde, dat vervolgens de 'kwetsbare code verwijderde'. De kwetsbaarheid is opgelost in iOS en iPadOS 16.7.2, iOS en iPadOS 17.1 en watchOS 10.1.