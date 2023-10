'Gebruikers ondermijnen kat-en-muisspel tussen YouTube en uBlock Origin'

Klagende gebruikers ondermijnen het kat-en-muisspel tussen YouTube en uBlock Origin, waardoor Googles videoplatform de strijd tegen de adblocker kan gaan winnen. Dat stelt Zhenyi Tan, ontwikkelaar van Vinegar - Tube Cleaner, een app die YouTube-advertenties verwijdert. Onlangs is YouTube begonnen met het blokkeren van gebruikers die een adblocker hebben geïnstalleerd.

"YouTube heeft de anti-adblock nog niet onder iedereen uitgerold. Het lijkt af te hangen van zaken zoals je account, browser en ip-adres. En als je niet bent ingelogd of in één privévenster zit, ben je veilig", aldus Tan. UBlock Origin is één van de populairste adblockers van het moment, met tientallen miljoenen gebruikers. De adblocker maakt gebruik van filters om advertenties te filteren.

Begin dit jaar besloot YouTube valse requests te versturen om te kijken of die aan de kant van de gebruiker worden gefilterd. Als dit zo is, houdt het in dat het om een gebruiker met adblocker gaat. Verschillende adblockers zoals uBlock Origin en AdGuard besloten daarop hun filters aan te passen. Vervolgens wijzigde YouTube weer de valse requests, waardoor er een kat-en-muisspel is ontstaan.

Op Reddit heeft het team achter uBlock Origin een uitgebreide uitleg geplaatst over wat gebruikers moeten doen om de adblocker-blokkade van YouTube te omzeilen. Het team wordt echter overweldigd door klagende gebruikers die niet met de instructies uit de voeten kunnen, stelt Tan. Een van de Reddit-moderators is daarop al gestopt. Slechts twee mensen zijn echter bij uBlock Origin, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, betrokken met het omgaan met de YouTube-blokkade.

"Er is een grens aan wat ze aankunnen. Op een gegeven moment worden de continue verzoeken teveel en zullen ze uBlock Origin verlaten. Het is één ding om kat-en-muis met YouTube te spelen. Het is heel iets anders om met een golf van boze gebruikers om te gaan", merkt Tan op. "Misschien is het zo dat YouTube deze uitputtingsslag zal winnen."

De adblocker-blokkade houdt de gemoederen flink bezig. Op Hacker News zijn al meer dan zeshonderd reacties op de posting van Tan verschenen en onlangs besloot een privacyexpert bij de Ierse privacytoezichthouder DPC een klacht over de blokkade in te dienen.