Bits of Freedom: politieke partijen geven tonnen uit aan microtargeting

Politieke partijen geven honderdduizenden euro's uit om via microtargeting op sociale media heel gericht te adverteren, zo stelt digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. "Een democratie vereist dat mensen bij het stemmen op 22 november een geïnformeerde keuze kunnen maken. Door gepersonaliseerde politieke advertenties en sensatiebeluste algoritmen op sociale media worden mensen echter slechter of eenzijdig geïnformeerd", aldus Bits of Freedom.

Volgens de burgerrechtenbeweging hebben partijen alleen al de afgelopen maand veel geld uitgegeven aan het adverteren op de platforms van Meta. GroenLinks-PvdA (42.600 euro), Volt (31.500 euro) en het CDA (19.900 euro) spannen hier van alle politieke partijen de kroon. "Iedereen die het kan betalen, kan mensen online beïnvloeden. Dat is gevaarlijk," aldus Lotje Beek, expert online platformen bij Bits of Freedom.

"Deze advertenties zijn vaak gericht op een specifieke doelgroep. Die wordt bepaald doordat Big Tech bedrijven, zoals Meta en Google, het online gedrag van mensen continue volgen," aldus Beek. BBB richtte bijvoorbeeld advertenties op mensen met interesse in 'André Hazes' en 'paardrijden'. "Door gerichte boodschappen op bepaalde groepen af te vuren, kunnen dit soort advertenties stemmers heel slim beïnvloeden."

Beek stelt dat de algoritmen van Meta en Google precies weten aan wie ze de boodschap moeten tonen om diegene erin te laten geloven. "Dat is meteen het verschil met adverteren in de publieke ruimte, zoals het ophangen van VVD-posters in Amsterdam-Zuid. Daar zit een stuk minder manipulatie achter."

Daarnaast kan ook onbetaalde content op sociale media kiezers beïnvloeden. "De algoritmen van Big Tech bedrijven neigen ernaar om heftige content een plekje bovenaan je feed te geven," vertelt Beek. "Dat doen ze omdat mensen langer blijven scrollen als ze heftige berichten zien. Hoe langer je scrollt, hoe meer advertenties je potentieel kunt zien en dus hoe meer Big Tech aan je verdient", merkt Beek op.

Door de algoritmen die Big Tech gebruikt bestaat het maatschappelijk debat alleen maar uit extremen, zo voegt Beek toe. "Juist in verkiezingstijd is dit extra gevaarlijk." Volgens Bits of Freedom moeten kiezers zonder enige vorm van dwang hun stem kunnen uitbrengen. "Door online politieke advertenties en de algoritmen van platformen komt dit dus in gevaar."