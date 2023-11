Politieke partijen tekenen digitaal stembusakkoord over veilige digitalisering

Zeven politieke partijen zetten vandaag hun handtekening onder het 'digitale stembusakkoord', waarin afspraken staan over veilige digitalisering en bescherming van mensenrechten. Het gaat om D66, GroenLinks/PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie en Bij1 die daarmee zeggen dat ze zich zullen inzetten voor een onafhankelijke digitale publieke ruimte en toezicht op AI en besluitvorming op basis van algoritmes.

Ook spreken ze de wens uit voor een minister van Digitale Zaken. Het digitale stembusakkoord is een initiatief van Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, PublicSpaces, SETUP en Waag Futurelab. De organisaties stellen dat het digitale domein lang niet altijd zo veilig is als het zou moeten zijn en de mensenrechten onder druk staan.

"Er is in de praktijk te weinig inzicht in de risico's van digitalisering. Wij kunnen hierin met onze kennis en ervaring een verschil maken en zien het digitale stembusakkoord als een grote stap in de goede richting", zegt Marleen Stikker, directeur Waag Futurelab.