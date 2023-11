Japan Aviation Electronics slachtoffer ransomware-aanval

Japan Aviation Electronics is getroffen door een cyberaanval. Een ongeautoriseerde partij wist toegang te krijgen tot een aantal van zijn servers. De aanval is opgeëist door BlackCat/ALPHV. Dit meldt de Japanse fabrikant van elektronica voor de luchtvaartindustrie op zijn website.

De aanval is op 2 november ontdekt. In reactie op de aanval haalde Japan Aviation Electronics zijn website enige tijd uit de lucht. De website is op het moment van schrijven echter weer beschikbaar.

De aanval is opgeëist door BlackCat, ook bekend als ALPHV, via zijn lekwebsite. Deze groep claimde onlangs ook al data te hebben gestolen van de medische groothandel Henry Schein. Andere recente slachtoffers zijn onder meer rechtbanken in de Amerikaanse staat Kansas en de Duitse hotelketen Motel One.

In een mededeling op zijn website meldt Japan Aviation Electronics zich momenteel te richten op het herstel van zijn bedrijfsvoering. Sommige systemen zijn echter stilgelegd, al laat de organisatie in het midden om welke systemen het exact gaat. Momenteel zouden er geen aanwijzingen zijn dat informatie is uitgelekt.